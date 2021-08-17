مدير مدرسة الأولى على علمي رياضة: صليت قضاء حاجة لتكون الأولى من مدرستي

قالت أماني لاشين، مدير مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية للبنات بزفتى، بمحافظة الغربية، والتي حصلت فيها الطالبة عهد مصطفى الشرقاوي على المركز الأول على الجمهورية علمى رياضة بمجموع ٤٠٤ درجات، إنها قضت ليلتها أمس تصلي صلاة قضاء الحاجة، تطلب فيها الله أن تكون الطالبة الأولى على الجمهورية من مدرستها، وهو ما تحقق بالفعل.

وتتابع لاشين، أنها تمنت أن تتلقى اتصالًا من الوزير ويبارك لها ويخبرها أن الأولى من مدرستها، وهو ما تحقق، مضيفة أن ابنتها أخبرتها أنها متفائلة بطريقة مُبالغ فيها وأن الموضوع من ضرب الخيال.

وأضافت لاشين، أنه في صباح اليوم تلقت مكالمات من الجميع ومن قيادات الوزارة يخبروها ان الطالبة عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي قد حصلت على المركز الأول على الجمهورية.

واستقبلت عهد مصطفى السيد الشرقاوي، الطالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتى، بمحافظة الغربية، خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بسعادة عارمة، مؤكدة إهداء هذا النجاح لروح والدها المتوفي.

وأضافت عهد: “والدتي وأبي الثاني زوج والدتي هما سبب نجاحي والسر وراء التفوق وانهم وفروا لي الجو المناسب للمذاكرة ووفروا لي كل ما أريده لكي أصل إلى الكلية التي أحبها وكنت أتمناها، وبفضل الله ثم أهلي وصلت لها وهي هندسة الإلكترونيات”.

الأولي في الثانوية

وقالت سوزان ابراهيم، والدة الطالبة: “ابنتي هي الكبرى بين ثلاث أشقاء وشقيقهم الصغير يوسف، لم تكل أو تمل من المذاكرة وعملت دائمًا علي تحقيق نفسها وطوال أيام الدراسة في كافة المراحل هي من المتفوقات"، مؤكدة أنهم كانوا يتمنوا أن يروا اسمها ضمن المتفوقين، ومن وؤية الصورة والاسم على الشاشة انفجر الضحك والبكاء في آن واحد وسمع الشارع كله صوت الصراخ الهيستيري والفرحة العارمة.



الأولي في الثانوية

بينما قال الدكتور محمد فايد، ولي أمر الطالبة، إن ابنته منحته سعادة غائبة منذ سنوات وأنها فخر له وللأسرة والمدينة والمحافظة والجمهورية كلها، مؤكدًا أنه كان يتوقع التفوق والنجاح الباهر ولكن ليس بهذة النتيجة المبهجة، موجهًا الشكر لـ"الدستور"، حيث كانت أول من أبلغت أسرة الطالبة بالخبر.

الأولي في الثانوية

وبثت “الدستور” بثًا مباشرًا من داخل منزل أسرة الطالبة، نقلت فيه مشاعر الطالبة وأسرتها ونصيحتها للشباب ووصفت فيه الطالبة طريقة المذاكرة والاجتهاد، وأضافت أنها ستعود لممارسة موهبتها في الرسم التي توقفت عنها خلال الثانوية العامة.

الأولي في الثانوية

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2021، 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل داخل وزارة التربية والتعليم، بحضور كلا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.