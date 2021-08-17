الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير مدرسة الأولى على علمي رياضة: صليت قضاء حاجة لتكون الأولى من مدرستي

مديرة المدرسة
مديرة المدرسة

قالت أماني لاشين، مدير مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية للبنات بزفتى، بمحافظة الغربية، والتي حصلت فيها الطالبة عهد مصطفى الشرقاوي على المركز الأول على الجمهورية علمى رياضة بمجموع ٤٠٤ درجات، إنها قضت ليلتها أمس تصلي صلاة قضاء الحاجة، تطلب فيها الله أن تكون الطالبة الأولى على الجمهورية من مدرستها، وهو ما تحقق بالفعل.

وتتابع لاشين، أنها تمنت أن تتلقى اتصالًا من الوزير ويبارك لها ويخبرها أن الأولى من مدرستها، وهو ما تحقق، مضيفة أن ابنتها أخبرتها أنها متفائلة بطريقة مُبالغ فيها وأن الموضوع من ضرب الخيال.

وأضافت لاشين، أنه في صباح اليوم تلقت مكالمات من الجميع ومن قيادات الوزارة يخبروها ان الطالبة عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي قد حصلت على المركز الأول على الجمهورية.

واستقبلت عهد مصطفى السيد الشرقاوي، الطالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتى، بمحافظة الغربية، خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بسعادة عارمة، مؤكدة إهداء هذا النجاح لروح والدها المتوفي.

وأضافت عهد: “والدتي وأبي الثاني زوج والدتي هما سبب نجاحي والسر وراء التفوق وانهم وفروا لي الجو المناسب للمذاكرة ووفروا لي كل ما أريده لكي أصل إلى الكلية التي أحبها وكنت أتمناها، وبفضل الله ثم أهلي وصلت لها وهي هندسة الإلكترونيات”.

239195704_1763811843802555_1212986363337460490_n
الأولي في الثانوية

وقالت سوزان ابراهيم، والدة الطالبة: “ابنتي هي الكبرى بين ثلاث أشقاء وشقيقهم الصغير يوسف، لم تكل أو تمل من المذاكرة وعملت دائمًا علي تحقيق نفسها وطوال أيام الدراسة في كافة المراحل هي من المتفوقات"، مؤكدة أنهم كانوا يتمنوا أن يروا اسمها ضمن المتفوقين، ومن وؤية الصورة والاسم على الشاشة انفجر الضحك والبكاء في آن واحد وسمع الشارع كله صوت الصراخ الهيستيري والفرحة العارمة.
 

238915176_339798331172517_4676968555775561988_n
الأولي في الثانوية

بينما قال الدكتور محمد فايد، ولي أمر الطالبة، إن ابنته منحته سعادة غائبة منذ سنوات وأنها فخر له وللأسرة والمدينة والمحافظة والجمهورية كلها، مؤكدًا أنه كان يتوقع التفوق والنجاح الباهر ولكن ليس بهذة النتيجة المبهجة، موجهًا الشكر لـ"الدستور"، حيث كانت أول من أبلغت أسرة الطالبة بالخبر.

239395258_531977994694311_5487061175872575378_n
الأولي في الثانوية

وبثت “الدستور” بثًا مباشرًا من داخل منزل أسرة الطالبة، نقلت فيه مشاعر الطالبة وأسرتها ونصيحتها للشباب ووصفت فيه الطالبة طريقة المذاكرة والاجتهاد، وأضافت أنها ستعود لممارسة موهبتها في الرسم التي توقفت عنها خلال الثانوية العامة.

239115722_846769515944152_7305894160427707757_n
الأولي في الثانوية

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2021، 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة  الأدبية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل داخل وزارة التربية والتعليم، بحضور كلا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

الجامعات مدير مدرسة المركز الأول على مستوى الجمهورية مديرة مدرسة محافظة الغربية خالد عبد الغفار أمل حصول صحف الدكتور خالد عبد الغفار مستوى الجمهورية الدكتور طارق شوق الأول على الجمهورية فضل ألما ستقبل حصلت الفرحة العارمة الأولي على الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

وائل لطفي

الجيش المصرى

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري

وصلت لـ25 ألف دونم.. كيف تتعامل إسرائيل مع «حرائق القدس»؟ (فيديو)