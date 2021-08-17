«التضامن» تنتهى من صرف الدعم لـ2 مليون مستفيد غدا

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، من صرف الدعم النقدي «تكافل» لأكثر من 2 مليون و114 ألفا و189 مستفيدا.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغت موازنة الدعم النقدي فى العام المالي الحالي 19 مليار جنيه مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث بدأت الموازنة بـ 3.5 مليار جنيه مع انطلاق الدعم عام 2015 وهو ما يشير أن نسبة الزيادة بلغت 500%.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لها، أن الوزارة تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والذي أدى إلى خفض التسرب نسبياً من المدارس، حيث إن 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة، جميعهم ملتحقون بالمدارس في المراحل المختلفة.

وأوضحت أن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر،حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات علي شروط الحصول علي الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

الاستعلام

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 او على البريد الالكتروني للاستقبال والرد على شكاوى تكافل وكرامة من خلال الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن و سيتم التعرف منها على البيانات الاتية من خلال استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة:



-المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

-الرقم القومي، اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة.

-نوع البطاقات.

-حالة البطاقة.