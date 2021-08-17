وفاة مهندس مدنى داخل غرفته بمركز طلخا بالدقهلية

توفي مهندس مدني حر، يقيم بمفرده بغرفة أعلى سطح عقار بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، واكتشف مالك العقار وفاته بعد مرور 5 أيام وانبعاث رائحة كريهة من داخل الغرفة وبفتح باب الغرفة وجدت جثته في حالة تعفن رمي، ونقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ المدعو "محمد عطية محمد" 32 سنة، حداد ، ومقيم شارع "الإمام" بندر طلخا، بانبعاث رائحة كريهة من غرفة كائنة أعلى سطح العقار ملكه ومستأجرة للمدعو "عصام. ع. ال. ال" 52 سنة، مهندس مدنی حر "غير ممارس".

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ وبالفحص تم التقابل مع المبلغ وبسؤاله قرر بأنه قام بفتح باب الغرفة ونجلة شقيقة المذكور المدعوة "هايدى. ي. ع " 32 سنة، عاملة بشركة خاصة ، ومقيمة بندر طلخا،والذي كان مغلق من الداخل ووجدا المذكور بداخلها متوفى، وأضاف المبلغ بأن المتوفي لم يخرج من الغرفة منذ حوالي خمسة أيام ولم يقم أحد بزيارته.

بالمعاينة تبين أن الحجرة كائنة أعلى سطح عقار مكون من خمسة طوابق ووجود جثمان المذكور مسجي على سرير النوم يرتدي ملابسه كاملة في حالة تعفن رمي، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ، كما تبين سلامة الباب والنافذة الخاصة بالحجرة ووجود متعلقاته الشخصية

بسؤال نجلة شقيقة المتوفي قررت بأن خالها "المتوفي" يقيم بمفرده وأنه يعاني من بعض الأمراض النفسية ويعالج طرف أحد الأطباء بمدينة المنصورة، ولم تتهم أحدا أو تشتبه في الوفاة جنائية ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية والجثة في حالة تعفن رمى، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9788 إدارى مركز طلخا، وتم إخطار النيابة العامة ونقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولى.