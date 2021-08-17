حاكم دارفور يطلع على آخر ترتيبات خروج بعثة «يوناميد»

اطلع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على آخر الترتيبات التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" لإكمال خروجها النهائي من دارفور.

وزار مناوي رفقة والي شمال دارفور نمر محمد، المقر الرئيس لبعثة "يوناميد"، التي انتهت ولايتها في دارفور.

وقال مناوي، في تصريحات صحفية: إنه استمع خلال الاجتماع مع قيادة البعثة إلى العديد من الملاحظات المتعلقة باستكمال خروجها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على معالجة جميع المشاكل التي تترتب على انسحاب "يوناميد"، بالتعاون والتنسيق مع قادة "حركات الكفاح المسلح" في ولاية شمال دارفور.

وأكد مناوي: أنه برغم البطء في تنفيذ بعض الملفات، إلا أن الأمور تمضي نحو الوصول إلى الاستقرار الكامل في الإقليم.

جدير بالذكر أنه احتفل سكان دارفور بغرب السودان بتنصيب مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان؛ الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر الماضي؛ حاكما للإقليم الذي تبلغ مساحته 493 ألف كيلومتر مربع ويغطنه نحو 6 ملايين نسمة يعيش حاليا أكثر من نصفهم في مخيمات للنازحين في ظل ظروف أمنية وإنسانية بالغة التعقيد، بعد حرب استمرت أكثر من 17 عاما.

ويعتبر الأمن ورتق النسيج الاجتماعي من أكبر التحديات التي تواجه مناوي؛ حيث يجيء تنصيبه في وقت تشتد فيه الأزمات الأمنية والأهلية في الإقليم، وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام لا تزال أعمال القتل والنهب تجتاح معظم مناطق الإقليم، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص خلال الأشهر العشرة الماضية.

في كلمة ألقاها أمام حشد كبير في مدينة الفاشر عاصمة الإقليم وبحضور عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني؛ نادي مناوي بالمصالحة العامة والتخلص من مرارات الماضي؛ مشيرا إلى أن ذلك لن يتم الا بتحقيق العدالة وترسيخ ثقافة حب الوطن.