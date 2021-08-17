إليسا لـ فاشينستا لبنانية: «اختفيت كي لا أرى الأغبياء مثلك»

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على هجوم الفاشنيستا غنى غندور التي انتقدت غيابها في أعقاب انفجارات بلدة عكار اللبنانية، بعد نشرها تغريدة مثيرة للجدل عن إليسا جاء فيها «ملكة الإحساس أشعر بأنها مختفية هذه الأيام» مع هاشتاج قوات الاحتكار ليهاجمها جمهور إليسا وتكتب تغريدة أخرى تقول «اتضح أنني لا أحب شخصية إليسا ونفسيتها وتكبرها وتعجرفها وعنصريتها وطائفيتها».

وخرجت الفنانة إليسا عن صمتها لترد على تغريدات غنى غندور عبر حسابها على التدوينات المصغر موقع «تويتر»، وقالت: «سأطمنك يا غني.. اختفيت كي لا أرى الأغبياء مثلك».

وانفجر صباح الأحد 15 أغسطس خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان، وراح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين.