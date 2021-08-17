الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إليسا لـ فاشينستا لبنانية: «اختفيت كي لا أرى الأغبياء مثلك»

إليسا
إليسا

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على هجوم الفاشنيستا غنى غندور التي انتقدت غيابها في أعقاب انفجارات بلدة عكار اللبنانية، بعد نشرها تغريدة مثيرة للجدل عن إليسا جاء فيها «ملكة الإحساس أشعر بأنها مختفية هذه الأيام» مع هاشتاج قوات الاحتكار ليهاجمها جمهور إليسا وتكتب تغريدة أخرى تقول «اتضح أنني لا أحب شخصية إليسا ونفسيتها وتكبرها وتعجرفها وعنصريتها وطائفيتها».

وخرجت الفنانة إليسا عن صمتها لترد على تغريدات غنى غندور عبر حسابها على التدوينات المصغر موقع «تويتر»، وقالت: «سأطمنك يا غني.. اختفيت كي لا أرى الأغبياء مثلك».

وانفجر صباح الأحد 15 أغسطس خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان، وراح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين.

إليسا
إليسا
الفنانة اللبنانية إليسا الفنانة ملكة الاحساس انفجارات

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