الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق مع المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بإمبابة

مشاجرة
مشاجرة

تحقق نيابة إمبابة مع المتهمين بقتل عامل دافع عن والدته بعد مشاجرة نشبت بين 2 مع والدته لعدم إضاءتها مصباح مثبت أعلى محل عملها أثناء تنفيذهما أعمال إصلاحية بالشارع، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 تلقت غرفة النجدة بالجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة عامل إثر الاعتداء عليه بآلة حادة.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن شخصين عاتبا والدة المجني عليه لعدم إضاءتها مصباح مثبت أعلى محل عملها أثناء تنفيذهما أعمال إصلاحية بالشارع.

وسرعان ما تطور الأمر بينهما، ليتدخل نجل السيدة للدفاع عنها وتطور الأمر إلى مشاجرة تلقى على إثرها الشاب طعنة نافذة بالجسم أردته قتيلا، حاول الأهالي إسعاف المصاب بنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته

وتم القبض على المتهمين والتحفظ على أداة السلاح المستخدم بالجريمة"سلاح أبيض" تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إمبابة المتهمين بقتل عامل والدته مشاجرة مصباح جثة عامل

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