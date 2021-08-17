الجزائر: فرق متخصصة لإحصاء وتقييم خسائر حرائق الغابات

توجهت فرق جزائرية متخصصة إلى 26 ولاية شهدت اندلاع حرائق غابات خلال الأيام الأخيرة، بهدف إحصاء وتقييم الخسائر التي مست الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، لعرضها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن المفتش المركزي بوزارة الداخلية عبر العزيز دليبة قوله: إنه تم إيفاد فرق متخصصة للبلديات المتضررة على مستوى 26 ولاية، للشروع في إحصاء الأشخاص المتضررين وتقييم الخسائر الناجمة عنها.

وأوضح دليبة: أن هذه الفرق، تتشكل من إداريين وخبراء في المراقبة التقنية، مهمتهم جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي تضررت جراء حرائق الغابات، لتتبع العملية في مرحلة ثانية بإعداد التقييم المالي لهذه الأضرار.

وأشار دليبة، إلى أن هذه الملفات ستخضع للمراقبة على مستوى الدائرة المعنية ثم الولاية، لتعرض بعدها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من هذه الحرائق، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العملية ككل في أقرب وقت.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد ترأس يوم أمس، اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن، والتي أوكلت رئاستها إلى المستشار المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، كما أصدر تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة للعمل بطريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية، للشروع الفوري في تعويض المتضررين في ممتلكاتهم.

ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث طوافات.

كما حشد الجيش الجزائري خمس طوافات روسية الصنع من طراز "ام-آي 26"، واستعانت فرق الإطفاء أيضًا بطائرتي إخماد حرائق فرنسيتين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

والأحد، عادت هاتان الطائرتان إلى نيم في جنوب فرنسا عند الساعة 11,30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما نفذتا "250 عملية لإلقاء الماء في 72 ساعة" خاصة في منطقتي تيزي وزو وبجاية، وفق ما قال لفرانس برس المتحدث باسم الحماية المدنية الفرنسية ألكسندر جواسر.

وأوضحت الحماية المدنية الفرنسية في تغريدة على "تويتر"، أنّ اسبانيا مستمرة في "المساندة الجوية" في إطار آلية التعاون مع بروكسل.

​​​والخميس، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن أغلب الحرائق مفتعلة، وإنه تم توقيف 22 شخصًا يشتبه فيهم.

وبعد أسبوع من الحر الشديد، لا يبدو أن الطقس سيمنح راحة، إذ حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الأحد من تواصل ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد لتصل الى 44 درجة مئوية.

وتبلغ مساحة الغابات في الجزائر أكبر دولة في إفريقيا: 4,1 ملايين هكتار، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1,76%، وفي كل عام تشتعل حرائق الغابات في شمال البلاد، ففي عام 2020، أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية.

وترتبط الحرائق التي تتزايد في جميع أنحاء العالم بظواهر يتوقعها العلماء وتنجم عن الاحتباس الحراري.