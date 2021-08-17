الاحتفال بالنذور الرهبانية الأولى لخمس راهبات بسوهاج

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، ترأس صباح اليوم، قداس النذور لخمس راهبات من رهبنة قلب يسوع المصريات.

قال النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بمشاركة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك ايضا جمع من الآباء الكهنة، والأم ماري نادية سعيد، الرئيسة العامة لرهبنة قلب يسوع المصريات.