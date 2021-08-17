وزير التعليم: 160 ألف سيؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية.. والجداول خلال يومين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اعتماد جدول الدور الثاني أمس مع اعتماد نتيجة الدور الأول للثانوية العامة 2021.

وكشف الوزير عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني وهم 160 ألف في دور سبتمبر، والمقرر أن يبدأ يوم 4 سبتمبر، وتابع أنه سيتم الإعلان عن الجدول خلال يومين.

وشدد على أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأعلن أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط، لأنها أصبحت إلكترونية، وعدم الاحتياج للعنصر البشري، كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن.