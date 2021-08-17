الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية الكاثوليكية في مصر تحتفل بعدة مناسبات على مدار اليوم

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

 

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر، برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الثلاثاء العشرون من زمن السنة

 

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بحلول اليوم الرابع والعشرون من شهر مِسرى وتذكار القدّيس توما أسقف مرعش المعترف بالإيمان في عهد دقلاديانُس

 

الكنيسة الكلدانية

وتحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الثلاثاء السادس من الصيف

 

كنيسة الروم الملكيين

ويرأس الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول الثلاثاء الثالث عشر بعد العنصر، إضافة إلى تذكار القدّيس الشهيد ميرون الذي استشهد في عهد الإمبراطور داكيوس (249-251).

 

الكنيسة المارونية

وتحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الثلاثاء الثالث عشر من زمن العنصرة والعنصرة هي عيد حلول الروح القدس الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في شهر يونيو المنصرم.

وفي عادة وطقوس الكنيسة القبطية الارثوذكسية، يعتبر عيد العنصرة هو اخر ايام فترة الخماسين المقدسة وهي اطول افطار في العام، ويحل في اليوم التالي له مباشرة بدء صوم الاباء رسل السيد المسيح الاطهار والذي ينتهي يوم 12 من شهر يوليو التالي له.

 

واحتفلت الكنائس الكاثوليكية في مصر يوم 15 من اغسطس الجاري بعيد صعود السيدة العذراء بالنفس والجسد وهو المسمى الكنسي لعيد العذراء الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم 22 من شهر اغسطس الجاري وتكتفي الكنيسة في احتفالاتها به بالقداس الالهي.

الكنيسة اللاتينية الطائفة الكلدانية الروم الملكيين في مصر الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية السريان

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