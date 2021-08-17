الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

واشنطن: القيادة العسكرية الجنوبية تعمل على تقديم الدعم لشعب هايتي

شعب هايتي
شعب هايتي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الثلاثاء: إن القيادة العسكرية الأمريكية الجنوبية تعمل على تقديم المساعدة الإنسانية لشعب هايتي.
وأضاف كيربي - في خطاب من مقر البنتاجون، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم : أن الولايات المتحدة قررت إرسال طائرات اليوم إلى هايتي للمساعدة، موضحا أن واشنطن ستوفر مستشفيات ميدانية في هايتي خلال الأسبوع الجاري.
وأعلنت السلطات في هايتي اليوم الثلاثاء: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد السبت الماضي إلى 1419 قتيلا وستة آلاف مصاب على الأقل. وذكرت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 13 ألف منزل تهدم جراء الزلزال، مضيفة أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير.
ووقع الزلزال السبت الماضي بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر على بعد 78 كيلو متر غرب العاصمة بورت أبرونس فيما استمرت الهزات الارتدادية على المنطقة في اليوم التالي.

 

وفي سياق آخر.. أعلنت السلطات في هايتي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد السبت الماضي إلى 1419 قتيلا و6 آلاف مصاب على الأقل.
وذكرت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 13 ألف منزل تهدم جراء الزلزال، مضيفة أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.
ووقع الزلزال السبت الماضي بقوة ٧٫٢ درجة على مقياس ريختر على بعد 78 كيلو متر غرب العاصمة بورت أوبرنس فيما استمرت الهزات الارتدادية على المنطقة في اليوم التالي.

وفي سياق متصل، أكد علماء أن الحرائق والفيضانات والطقس القاسي، الذي شوهد في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، ما هي إلا مجرد مقدمة لما يمكن توقعه في حالة حدوث الاحترار العالمي، حيث تستعد السلطة الرائدة في العالم بشأن تغير المناخ للتحذير من خطر وشيك وخطير يهدد العالم.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ستنشر، تقريرًا تاريخيًا، وهو التقييم الأكثر شمولاً حتى الآن، قبل أقل من ثلاثة أشهر من محادثات الأمم المتحدة الحيوية التي ستحدد المسار المستقبلي للحياة على الأرض.

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