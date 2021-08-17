الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

جنوب أفريقيا تطعم 9.5 مليون بلقاح كورونا

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

ذكرت صحيفة (ذا ساوث أفريكان) الجنوب إفريقية، أنه تم تطعيم 9 ملايين و557 ألفا و542 شخصا حتى الآن بلقاح مضاد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا.
وأضافت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أنه تم تطعيم 122 ألفا و56 شخصا بلقاح فايزر، و36 ألفا و47 شخصا بلقاح جونسون أند جونسون خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت جنوب أفريقيا 7983 إصابة جديدة و299 حالة وفاة بالفيروس أمس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 77 ألفا و440 حالة، وإجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و613 ألفا و569 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المتعافين مليونين و375 ألفًا و634 حالة، فيما لا يزال هناك 152 ألفًا و812 حالة نشطة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت:  أن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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