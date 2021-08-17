وزير التعليم لطلاب الثانوية: «متقارنوش نفسكم بالأعوام السابقة»

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من طلاب الثانوية العامة هذا العام عدم مقارنة النتيجة السنوات السابقة، حيث إن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب النجاح العامة لهذا العام، لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 التي بلغت 72%، بينما عام 2017-2018 بلغت 74% وفي عام 2018-2019 بلغت 78% وفي عام 2019-2020 بلغت 81% وفي العام 2020-2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

وقال الوزير إن الشعبة الأدبية لم يحصل بها أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وفيما يخص الشعبة العلمية علوم ورياضيات أعلن الوزير أنه حصل حوالى ٢٠ ألفا و١٩٠ طالبا على نسب من ٩٠% إلى ٩٥%، والعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥% حوالى ٢٥٠ ألف طالب.

ولفت الوزير إلى تغيير المجاميع، حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلون على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.