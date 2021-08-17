شكري ورئيس وزراء الصومال يبحثان جهود تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة "محمد روبلي"، جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما والانتماء العربي للصومال.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وقال: إنه تم خلال اللقاء التأكيد على حرص مصر على دعم الجانب الصومالي وتقديم شتى أوجه المساعدة له.

وأضاف حافظ: أن اللقاء تطرق كذلك إلى المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث تم التباحث حول القضايا محل الاهتمام المشترك للجانبين.



وفي سياق آخر استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، محمد روبلي، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الصومالي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: بأن رئيس وزراء الصومال وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وعددًا من المسئولين.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: أنه سيتم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد روبلي، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الإقليمية خاصة في منطقة القرن الإفريقي.

وفي سياق آخر.. استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الثلاثاء، محمد حسين روبلي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، والذي يقوم حالياً بزيارة إلي جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له الذي يضم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسفير الصومال لدي القاهرة، وعددا من كبار المسؤولين الصوماليين.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان: إن اللقاء تناول استعراضاً لمجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، بما في ذلك من خلال تسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال عقد الانتخابات التشريعية الجارية حالياً ووصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر القادم.

وأضاف المصدر: أن رئيس الوزراء الصومال تناول في حديثه المشروعات التنموية التي تسعى الحكومة الصومالية حاليًا إلى تطويرها في البلاد لدفع عجلة التعافي الاقتصادي، وتعويل الصومال في هذا الصدد على دور الجامعة العربية في دعم مساعي الدولة الصومالية على جميع المستويات.