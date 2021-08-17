«قومي المسرح» ناعيًا فيصل ندا: أعماله من علامات تاريخ الفن المصري

نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل ببالغ الحزن والأسى المؤلف والسيناريست الكبير فيصل ندا، الذي وافته المنية مساء اليوم، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع.

الراحل قدم للمسرح المصري الكثير من الأعمال التي شارك فيها كبار النجوم منها:"المتزوجون، أهلاً يا دكتور ، من أجل حفنة نساء، كيمو والفستان، الصعايدة وصلوا، وغيرها من الأعمال المسرحية التي تعتبر علامات في تاريخ الفن المصري، فهو أحد أهم رواد المسرح المصري وأساتذته، كان له دور بارز في الحركة المسرحية المصرية خاصة بالقطاع الخاص، إضافة الى مؤلفاته بالدراما والسينما، كما أنه كان يمتلك مسرحًا باسمه وهو " مسرح فيصل ندا " .

فى الوقت نفسه، كانت قد نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب والسينارست الكبير فيصل ندا الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء، وقالت ان الراحل ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه باسلوب مميز، مشيرة إلى أن ابداعاته شكلت جزءًا مهمًا من تاريح السينما والمسرح والتليفزيون فى مصر والوطن العربي، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته كما قررت الوقوف دقيقة حداد في جميع مسارح الدولة اليوم قبل بداية العروض المسرحية.