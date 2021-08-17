الثاني مكرر: «أسعى للالتحاق بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة» (فيديو)

قال الطالب أحمد أسامة الثاني مكرر على طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، إنه كان متوقع وجوده ضمن أوائل الثانوية، لافتا إلى أن المنصات والفيديوهات التعليمية بجانب متابعة المدرسين والامتحانات التجريبية أكثر الأشياء التي أفادته خلال العام الدراسي منذ بداية أغسطس من العام الماضي.

وأضاف أنه يسعى للالتحاق بإحدى الجامعات الدولية الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأن يتخصص في الحاسبات والبرمجيات خاصة وأنه حاصل على عدد من الدورات التدريبية الخاصة بها، لافتا إلى أن الامتحانات كانت صعبة وجعلت حلم الوصول للأوائل من الصعوبات إلا أنه تمكن من تحقيقه.

وأكد الطالب أحمد أسامة أن معظم أسئلة الامتحان بالنظام الجديد تعتمد على الفهم وليس الحفظ وكونه يحب التطلع على مختلف المجالات وثقيف نفسه بشكل مستمر تمكن من تجاوز صعوبة الامتحانات، مشيرا إلى أنه لم يحدد عدد ساعات للمذاكرة وكان يمارس يومه بشكل طبيعي.

وعن أصعب المواقف التي مر بها أحمد، كانت تلك الأوقات التي يواجه فيها الإحباط بسبب عدم تمكنه من حل بعض الامتحانات أثناء المذاكرة حتى أنه كان يصل لمرحلة البكاء، ولكن بالعزيمة استطاع تجاوز كل الثغرات التي تمنعه عن الوصول لحلمه، حسب تعبيره.

ووجه نصيحته لطلاب الثانوية بضرورة عدم التوتر والخوف ودخول العام الدراسي بسلالة وصدر رحب للوصول لأفضل النتائج، مشيرا إلى أن مدير المدرسة الخاصة به أول من تواصل معه لتقديم التهاني.

وأكد أنه لم يأخذ دروس خصوصية بشكل كبير ولكن اعتماده كان على المنصات التعليمية الأون لاين والمدرسين خاصة وأن والده ووالدته مدرسين فكانوا أكبر داعم له بشكل كبير.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد التأكيد على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 أو أي معلومات حولها قبل انعقاد المؤتمر، و يجري وزير التربية والتعليم اتصالًا هاتفيا بالطلاب الأوائل على الثانوية العامة 2021 وتقديم التهنئة لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تمت هذا العام بشكل إلكتروني فهو نظام جديد لأول مرة يتم العمل به، وجرت تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مكان مركزي وليس كما كان في السنوات السابقة في كنترولات تصحيح كما كان يحدث في الأعوام السابقة، موضحًا أن إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 تم بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل من العوامل البشرية لضمان عدم وقوع أخطاء في التصحيح وأن كل طالب سيحصل على حقوقه كاملة.

وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد في إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يحتوي على درجات الرأفة، نافيًا ما تردد من أن هناك عشرة في المئة يتم إضافتهم درجات الرأفة حيث إن هذا الأمر لا وجود له أي أساس من الصحة، كما تم حجب نتائج الطلاب الغشاشين والمتورطين فى تسريب الامتحانات وأيضا من قاموا بتهكير جهاز التابلت الخاص بهم وسيتم تطبيق العقاب الرادع عليهم وعلى غيرهم..