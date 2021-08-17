«الناتو»: قادرون على التصدي لأي تهديد إرهابي من أفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن لدينا القدرة على التصدي لأي تهديد إرهابي من أفغانستان.

وأضاف في مؤتمر صحفي بشأن تطورات أفغانستان، أن "هدف الناتو كان منع أفغانستان من أن تبقى ملاذا آمنا للإرهابيين، مشيراً الي أن ستولتنبرج حزين لما وصلت اليه الأمور في أفغانستان.

وانتقد الأمين العام للحلف الثلاثاء "فشل السلطات الأفغانية" في التصدي لطالبان ومنعها من السيطرة على كابل، مدافعا عما قامت به قوات الحلف في البلاد، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي إن قوات الأطلسي "قاتلت بشجاعة" في أفغانستان "لكنها لم تنجح في تأمين البلاد"، والسبب "في نهاية المطاف أن السلطات السياسة الأفغانية فشلت في التصدي لطالبان والتوصل لحل سلمي"، مؤكدا أن "إخفاق السلطات الأفغانية هو ما أفضى إلى ما نشهده اليوم".