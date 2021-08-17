ساحل العاج تطلق حملة تطعيمات ضد إيبولا

أطلقت ساحل العاج حملة تطعيمات ضد فيروس "إيبولا" بعد أن اكتشفت في مطلع الأسبوع أول حالة إصابة يتم تسجيلها في البلاد منذ أكثر من 25 عاما.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أمس الإثنين: إن وزارة الصحة حصلت على 5000 جرعة من اللقاح المضاد للايبولا، وأنها ستبدأ تطعيم العاملين في قطاع الصحة وموظفي الطوارئ. وبحسب المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن المريضة، التي يقال إنها تبلغ من العمر 18 عاما، دخلت البلاد برا من غينيا، ووصلت إلى مدينة أبيدجان يوم الخميس الماضي. وتم نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بالحمى وتلقت العلاج هناك.

وأكدت منظمة الصحة العالمية: أن الحالة هي الأولى التي يتم تسجيلها في البلاد منذ عام .1994 وقد أبلغت المنظمة عن وجود حالة أخرى مشتبه بها حتى الآن، وتسعة مخالطين تتم متابعتهم.

وتؤدي الإصابة بفيروس إيبولا بشكل عام إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم ونزيف داخلي.

وكان قد تم إعلان غينيا خالية من الإيبولا في 19 من يونيو

الماضي.

وسجّلت ساحل العاج أول إصابة بإيبولا وفق ما أعلنت وزارة الصحة ، في ظهور هو الأول للفيروس في البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية : أكد مسؤولون في معهد باستور رصد الإصابة بعد أخذ عينات من امرأة غينية تبلغ 18 عاما، وفق ما أعلن وزير الصحة بيار انغو ديمبا في تصريح للتلفزيون الرسمي "ار.تي.اي".

وأوضح الوزير: أن المصابة كانت قد غادرت مدينة لابي في غينيا برا ووصلت الأربعاء إلى ساحل العاج.

وقال: "إنها حالة معزولة ووافدة"، موضحا أن المصابة تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى في أبيدجان.

ولدى ساحل العاج جرعات لقاحية مضادة لإيبولا سيتلقى منها كل من خالطوا المصابة على غرار الطاقم الطبي الذي يعالجها.

وكشف الوزير أن رئيس الوزراء باتريك آشي ترأس اجتماعا وزاريا طارئا السبت.

ودعا الوزير إلى الهدوء، وقال إن السلطات فعّلت خطة طوارئ تشمل تتبّع المخالطين للمصابة ووضعهم قيد المراقبة الصحية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، هذه هي أول إصابة بإيبولا في ساحل العاج منذ العام 1994.