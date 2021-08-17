البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بتجديد الثقة

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أجرى اتصالًا تليفونيَّا صباح اليوم الثلاثاء بفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هنأ خلال اتصاله الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتبار هيئة الفتوى هيئة خاصة، كما هنأه باستمرار فضيلته في مسئوليته لمدة عام آخر، متمنيًا له التوفيق والنجاح.