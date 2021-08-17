الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بتجديد الثقة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أجرى اتصالًا تليفونيَّا صباح اليوم الثلاثاء بفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هنأ خلال اتصاله الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتبار هيئة الفتوى هيئة خاصة، كما هنأه باستمرار  فضيلته في مسئوليته لمدة عام آخر، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

البابا يهنأ المفتي إصابة البابا تواضروس بكورونا مفتى الجمهورية شوقي عبد الكريم علام الدكتور شوقي علام

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