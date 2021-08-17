الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس منطقة كفرالشيخ يكرم الحاصلة على المركز الثالث بالثانوية

رئيس منطقة كفر الشيخ
رئيس منطقة كفر الشيخ يكرم الحاصلة على المركز الثالث بالثانوي

كرم الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، الطالبة عبير عادل منصور، الطالبة بمعهد فتيات عزبة عمرو الثانوي، وذلك لحصولها علي المركز الثالث على مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية عن القسم الأدبي، حيث حصلت على 622 درجة، بنسبة نجاح 98.73٪.

وجاءت فعاليات التكريم اليوم الثلاثاء، بمقر إدارة مطوبس التعليمية الأزهرية، بحضور والدها عادل منصور، الإداري بمعهد القني الإعدادي وتواجد بعض من أقاربها.

وكرم رئيس المنطقة الطالبة المتفوقة بعدد من الدروع التذكارية متقدماً لها ولأسرتها بخالص التهاني والتبريكات، وطالبها بأهمية الاستمرار في التفوق والنجاح وحصد المراكز الأولى دائمًا خلال فترة دراستها بالجامعة، وذلك بعد أن أعربت الطالبة المتفوقة عن رغبتها بالالتحاق بكلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف.

وقالت عبير عادل منصور، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية "أدبي" في الثانوية الأزهرية، ابنة عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، إنها شديدة الفخر بوالديها بعد تحقيقها لهذا النجاح والتقدم الباهر واللذين كانا لها العون والقوة طوال فترة دراستها وكانا دائمًا يقفان بجانبها لتشجيعها.

وأضافت عبير منصور لـ"الدستور"، أنها تريد أن تلتحق بكلية الإعلام أو ما يوازيها من أجل أن تكون صحفية أو إذاعية، وأنها كانت تذاكر ما يقرب من 9 ساعات يوميًا وأن شقيقها أيضًا يحصل على تقديرات عالية في كلية التربية بجامعة الأزهر.

وأكدت الثالثة على الجمهورية أن القرية التي تقيم بها تشملها مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وأن هذا من دواعي سرورها أن ترى المبادرة تنهض بهم وتنفض غبار الإهمال عنهم إذ اقتحمت كل القطاعات وتعمل على تطويرها وأيضًا النهوض بالحياة العامة للمواطنين، موجهة الشكر لكل القائمين عليها في كل قرى المحافظة.

إعلام أزهر ادبي أوائل الثانوية

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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