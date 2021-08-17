محافظ أسيوط يشدد على تطعيم العاملين بالجهات الحكومية بلقاح كورونا

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وذلك لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وتوفير اللقاحات واستعراض نتائج وتوصيات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

محافظ-أسيوط-

.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الاجتماع يأتي بهدف تنسيق الجهود مع المحافظين ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

محافظ-أسيوط-

وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى ما تمت مناقشته أمس خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة بشأن توفير اللقاحات المضادة لكورونا الذي أعقبه اجتماع آخر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم خلاله استعراض جهود توفير اللقاحات المختلفة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير كميات كبيرة من اللقاحات وأنه توجد تعاقدات على 120 مليون جرعة مع مختلف الشركات بالإضافة إلى الاتجاه نحو التصنيع المحلي للقاح الصيني لتوفير الاحتياجات المحلية موضحة أن أولويات الوزارة فيما يتعلق بتقديم اللقاحات خلال هذه المرحلة تشمل تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن بينهم: أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريون وأفراد الأمن وعمال النظافة وغيرهم.

وفيما يتعلق بتقديم اللقاحات لعناصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه ستتم دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، وبمجرد التسجيل ستصل رسالة تتضمن اسم المركز والمنطقة التي سيتم تقديم اللقاح بها على أن يتم التطعيم خلال 72 ساعة وذلك لضمان تقديم جرعتي اللقاح لجميع عناصر القطاع قبل بدء العام الدراسي الجديد بمن فيهم أفراد الأمن وعمال النظافة وسائقو المركبات وفقا لتعليمات الرئيس في هذا الصدد.

محافظ-أسيوط-

وأضافت الوزيرة أنه يجب التأكيد على أن جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم عليهم أن يقوموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح قبل 31 أغسطس الجاري حتى يمكن تطعيمهم بالجرعتين إذ يتطلب الأمر أن تكون هناك مدة 3 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية موضحة أنه سيتم تخصيص تصنيف خاص لهذه الفئة على الموقع الإلكتروني.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم خلال الاجتماع التشديد على تطعيم العاملين بديوان المحافظة والوحدات المحلية وجميع الجهات الحكومية والخدمية بلقاحات فيروس كورونا والمتوفرة بمديريات الصحة مع تذليل كافة العقبات ومتابعة مراكز تلقى المواطنين اللقاحات فضلاً عن تخصيص 3 مراكز بالمحافظة لتطعيم المسافرين للخارج بـ"مركز صحى القوصية ومكتب صحة أول أسيوط ومكتب صحة أبوتيج" ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم تسهيلا لهم ومنعاً للتزاحم على مراكز التطعيم وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

وأوضح المحافظ أن وزيرة الصحة والسكان أكدت على أن الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المسئولة عن إصدار الشهادات الموثقة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا هي وزارة الصحة حيث إن تلك البطاقات مربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مشيرًا إلى إنه يجري التوسع فى تطيعم المواطنين بلقاح كورونا الذى تم توفيره بجميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية مع العلم بأن الطعوم التى سيتم توفيرها بمراكز تطعيم المسافرين هي "سبوتنك الروسي (جرعتين) وفايزر بايونتك (جرعتين) وجونسون الأمريكي (جرعة واحدة)".

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تسخير كل الإمكانيات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات لتسهيل حصول العاملين على اللقاح وتسهيل مهمة عمل الأطقم الطبية والفرق المتحركة والثابتة مع إلزام الشركات والمصالح الحكومية للحصول على التطعيم فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية والشوارع والميادين والأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين لتحقيق أعلي معدلات من التطهير والتعقيم.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عددًا من الموضوعات الأخرى على المحافظين من بينها إجراءات توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدا على أهمية الإسراع في تذليل كافة المعوقات المتعلقة بهذا الأمر للمضي في تنفيذ تلك المشروعات.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

IMG-20210817-WA0001

IMG-20210817-WA0003

IMG-20210817-WA0004

IMG-20210817-WA0005