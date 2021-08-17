بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمطروح والفيوم لتنمية الفرص الاستثمارية

قامت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم برئاسة مجدى طه جاب الله، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمطروح بحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين.

وقال أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح إنه تم توقيع هذا البروتوكول لرغبة الغرفتين في تدعيم وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة بين محافظة مطروح ومحافظة الفيوم وكذلك تطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الغرفيتن بما يعود بالنفع على المحافظتين.

وأضاف أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح أنه طبقا للبروتوكول ستقوم الغرفتين بإقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بينهما بهدف إكساب الغرفتين الخبرة والمهارة اللازمة والنهوض بمستواهما وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بينهما في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية، خاصة الموارد الطبيعية التي تتميز بها كلا من المحافظتين.

وأشار إلى أنه ستقوم الغرفتين بتقديم الاقتراحات والاستشارات والأفكار وكافة البيانات والمعلومات للفرص الاستثمارية المتاحة بكلا المحافظتين بهدف تنمية الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة مما يعود بالنفع على المحافظتين.

وأكد أنه سيتم المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة و تبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الغرفتين.

وكان شارك أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح بالمنتدى الاقتصاد المصرى - التشيكى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى وحضره وزيرا خارجية البلدين والسفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.

وأشاد بالمساعى المصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكى على غرار الاتفاقية التى تم توقيعها مع الجانب البولندى لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لإنتاجها الصناعى وتوجيهه للأسواق الأفريقية والدولية فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التى تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ الى الاسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية بدون رسوم جمركية بناء على تصريح وزير الخارجية سامح شكري.