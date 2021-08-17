أخطاء تقع فيها المرأة عند تطبيق قناع الوجه

تحرص المرأة على تطبيق قناع للوجه من أجل الحصول على بشرة نضرة وصافية خالية من الشوائب ولكن تطبيقه بطريقة خاطئة يعمل على ظهور الحبوب والشوائب للبشرة، لذا تركز خبيرة التجميل خلود عادل، خلال السطور التالية على بعض النقاط التى من شأنها تجنبك الخطأ خلال تطبيق قناع الوجه.

فوائد تطبيق أقنعة الوجه

في البداية قالت خلود عادل إن أقنعة الوجه تقدم نتائج تحسن المظهر العام لبشرتك، ويمكن أن تكون أيضًا علاجية عندما يتم غمرها بالزيوت العطرية مثل النعناع وإكليل الجبل، ويمكن لقناع الوجه أن يرفع روحك عن طريق تحفيز حواسك، كما أنها تساعد في استخلاص الشوائب التي تختبئ تحت طبقات البشرة العليا.

كما يمكن أن تساعد الأقنعة، خاصة تلك التي تحتوي على النعناع في التركيبة، على تنشيط الدورة الدموية، حيث تؤدي عملية تجفيف القناع على بشرتك وبدء التصلب، جنبًا إلى جنب مع إزالة القناع، إلى توسع الأوعية الدموية في بشرتك.

أخطاء يجب عدم ارتكابها عند تطبيق قناع الوجه

- عدم مراعاة نوع البشرة:

يجب أن تكوني حذرة للغاية أثناء اختيار منظف أو مرطب للوجه بناءً على نوع بشرتك واهتمامات بشرتك.

- تخطى التطهير:

نخطي التطهير قبل استخدام قناع الوجه أمر يعرضك لظهور الحبوب، إذ يجب عليك أولاً التنظيف باستخدام منظف للوجه عالي الجودة ثم تطبيق قناع الوجه.

- تطبيق القناع بأيدي متسخة:

يجب عليك دائمًا غسل يديك جيدًا قبل البدء في وضع قناع الوجه، وإذا كانت يديكِ متسخة، فسوف تنتقل جميع الجراثيم والبكتيريا على وجهك.

- استخدم طبقة سميكة من القناع:

تطبيق طبقة سميكة للغاية لن يجعلها أكثر فعالية على وجهك، بل يجب عليك فقط وضع طبقة رقيقة ومتساوية من قناع وجهك على بشرة نظيفة وجافة.

- ترك القناع لفترة طويلة:

لن يضمن ترك القناع لمدة طويلة أنه يعمل بشكل أفضل، بل استخدميه وفقًا لما هو مذكور على العبوة وإلا فقد يتلف.

- نسيان الترطيب بعد ذلك:

بمجرد الانتهاء من جلسة القناع الخاصة بكِ، تأكدي من تطبيق مرطب عالي الجودة للحفاظ على جودة قناع على وجهك.