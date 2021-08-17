بـ11 جنيه.. انخفاض أسعار البلح والتمور بالوادي الجديد

انخفاض حاد وملحوظ في أسعار البلح والتمور بمحافظة الوادي الجديد، عكس الأسبوع الماضي حيث ارتفع سعر كيلو البلح لـ16 جنيه بينما انخفض هذه الأيام حتى وصل سعر الكيلو الواحد إلي 11 جنيه وسط خيبة أمل من المزارعين بعد هذا الانخفاض الكبير.

وأكد محمد يوسف مزارع من أهالي مركز الداخلة، أن انخفاض أسعار البلح لهذا العام يؤثر تأثير كبير على الفلاح الذي يصرف مبالغ طائلة على خدمة النخيل من تسميد وتقليم واهتمام ورش وري، فعلى الجميع أن يعي تلك المصروفات التي تصرف على خدمة النخيل لإعطاء محصول ذو جودة عالية لا يشكو منه التجار وقابل للتصدير أو التوزيع المحلي.

وأضاف يوسف، أن جميع الأهالي بالواحات الخمس تنتظر موسم البلح وهو موسم "الخير والبركة" الذي ينتظره الأهالي والمزارعين من العام للعام لتسديد ما عليهم من أقساط متأخرة من التقليم والتسميد لخدمة وعناية النخيل وكذلك ينتظرة شباب الواحات لبيع المحصول وجمع الأموال والاستعداد لموسم التزاوج.

وقال حازم واصف تاجر جمع التمور من أبناء الوادي الجديد لـ"الدستور" إن سعر البلح والتمور لا يزيد عن 12 جنيها، حيث يواجهون صعوبات في النقل والتخزين والفرز طوال العام، في ظل ارتفاع الكهرباء وتكاليف النقل إلي خارج المحافظة.

وأوضح واصف، أنه يتم تصدير البلح والتمور بسعر 14.5، 15 جنيها للكيلو إلى الدول العربية والأجنبية التي تقبل على محصول البلح والتمور من الوادي الجديد، ايضا هناك منافسات أخرى حدثت العام الماضي وهو وجود البلح العراقي والسعودي المشابه لبلح الواحات وبأسعار منخفضة عن بلح الوادي الجديد، فكل هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على أسعار البلح بالمحافظة.