يحي الفخراني: «ياما في الجراب يا حاوي» ستكون مفاجأة لكن من سيشاهدها

قال الفنان يحيى الفخراني، إنه سعيد بتجربه “ياما في الجراب يا حاوي”، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للعمل على خشبه مسرح مكتبه الإسكندرية، بمشاركه كافة صناع العمل.

وأشار "الفخراني"، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن اختيار مدينة الإسكندريه لعرض المسرحيه بها، أمر جيد، حيث إن بيرم التونسي المسرحي الكبير كان هنا ووضع المدينة في منطقه مختلفه على المستوى الفني، لافتًا إلى أن “الشخص السكندري لا يخرج من جيبه أي أموال ألا اذا كانت في محلها وهذا بمثابه تحدي كبير للغاية لانجاح العمل”.

وذكر أنه متعطش للوقوف أمام الجمهور العريق في إسكندرية، خاصه وأن روح العمل مشابه لروح الجمهور الإسكندراني، منوهًا بأن العمل سيكون مفاجأة كبيرة لكل من سيشاهده.

وننطلق مساء اليوم الثلاثاء، مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة ، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة،" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.