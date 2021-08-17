الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الثانوي

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد حاليا الملايين من المشاهدات عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب إعلان الدكتور طارق شوقي عن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات طلاب الصف الثالث الثانوي وأسماء أوائل الثانوية العامة. 

لينك موقع  نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر هذا الرابط (من هنــــــــا) الاستعلام عن درجات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية والتي تم إعلانها منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للتنسيق بين الوزارتين عن الآليات الجديدة لتوزيع الطلاب على الكليات بجميع الجامعات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) عقب إعلان نسب نجاح الطلاب التي بلغت 74% .

 

أوائل طلاب الثانوية العامة 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية والتي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل حيث حصلت الأولى على الشعبة العلمية " علوم" الطالبة فاطمة عبد اللطيف على 404 درجة فيما حصلت الثانية إيمان سعيد يونس على مجموع 403 درجة فيما حصل الثالث الطالب أحمد طارق على مجموع 402 درجة.

فيما حصل الطالبة عهد مصطفى الأولى على الشعبة العلمية قسم " رياضة" على مجموع 404 درجة والثاني الطالب أحمد السيد حصل على مجموع 403 درجة.

فيما حصلت الطالب فريدة مؤمن إبراهيم على الترتيب الأول لطلاب الشعبة الأدبية وحصلت على مجموع 388 درجة فيما حصلت الطالبة جنى وائل الثانية العلى طلاب الشعبة الأدبية على مجموع 387 درجة والطالبة سارة علاء الثالثة على طلاب الشعبة الأدبية حصلت على مجموع 386 درجة.

 

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خطوات الاستعلام عن درجات  نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الدستور 

يمكن استخدام لينك موقع  نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر الرابط الذي خصصه موقع الدستور لإعلان النتيجة بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع رابط موقع الدستور من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • كتابة بيانات الطالب ووسائل التواصل
  • كتابة رقم الجلوس
  • الضغط على زر الحفظ
  • إرسال رسالة نصية بدرجات الطالب كاملة عبر رقم الهاتف المحمول
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