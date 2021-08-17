«فيسبوك» تحظر طالبان من منصاتها

حظرت شركة "فيسبوك" حركة طالبان وأي محتوى يروج لها من منصاتها الرئيسية، وتشمل فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك - وفق ما أوردته شبكة "سي إن بي ٍسي" الأمريكية - إن الشركة تعتبر حركة طالبان، التي استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لإبراز رسائلها منذ سنوات، منظمة إرهابية.

وأوضح أن لدى الشركة فريقًا متخصصا من مشرفي المحتوى يراقب ويزيل المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المتعلقة بطالبان.

وقال متحدث باسم فيسبوك "طالبان خاضعة لعقوبات باعتبارها منظمة إرهابية بموجب قانون الولايات المتحدة وقد حظرناها من خدماتنا بموجب سياسات المنظمة الخطرة".

وفي سياق متصل، أعرب نواب بالكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عن قلقهم إزاء الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وعبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير عن قلقه الشديد إزاء سلامة الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي إن ما سيحدث في أفغانستان سيكون أزمة إنسانية.

ووصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الخروج من أفغانستان بالفشل، معتبرا أن واشنطن كان لديها القدرة على تجنب ما أسماها بالكارثة.

وفي وقت سابق، أكد مجلس السلام والازدهار الديمقراطي الأفغاني-الأمريكي، دعم الولايات المتحدة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية. وجاء في بيان صحفي نشره مجلس الشعب الديمقراطي أن الغرض من الاجتماع هو مطالبة الكونجرس بممارسة سلطته التشريعية بطريقة يمكن أن تحمي الشعب الأفغاني من سيطرة طالبان العسكرية.

وأضاف البيان: «لقد طلبنا من الكونجرس اتخاذ إجراءات فورية لرفع الروح المعنوية وقدرات قوات الدفاع، والأمن الوطنية الأفغانية».

وأوضح النواب الأفغان أن النساء والأطفال يتعرضون للتهديدات التي يشكلها هجوم طالبان العسكري، وأكدوا أن الدعم الجوي الأمريكي سيساعد في حماية هؤلاء الضعفاء.