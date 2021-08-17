دقيقة صمت على روح فيصل ندا خلال المؤتمر الصحفي لـ«ياما في الجراب يا حاوي»

نعى صناع مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” الفنان الكبير فيصل ندا، بعدما رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة وذلك على هامش المؤتمر الصحفي للمسرحية، بحضور أبطاله وعلى رأسهم الفنان القدير يحيى الفخراني على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

وقام النجوم الحاضرين للعرض بالوقوف دقيقة صمت، ونعي الراحل بكلمات مؤثرة أظهرت دوره الكبير في الحياة الفنية بمصر لسنوات طويلة، وسط حالة حزن شديدة على فراقه.

وحضر خلال المؤتمر الفنان شريف الدسوقي الذي أتى على كرسي متحرك، وسط ترحاب كبير من قبل صناع العمل الذين اثنوا على قوته في تحمل ما حدث له.

ومن المرتقب ان تنطلق مساء اليوم الثلاثاء عرض مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الإسكندرية د. مصطفى الفقي ، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة ، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

"ياما في الجراب ياحاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف علاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.