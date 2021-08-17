مصدر بـ«التموين»: المصيلحي يزور بيلاروسيا لتبادل الخبرات في 3 ملفات

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصلحي، توجه إلى ‏بيلاروسيا في زيارة رسمية لتبادل الخبرات في عدة مجلات، وهي الصوامع والبورصة السلعية وتعاقدات القمح.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الهدف الأساسي من الزيارة الاستفادة من خبرات بيلاروسيا التي وضعتها على مدار 16 سنة للوصول إلى حجم تداول أكثر من 3.2 مليار ‏دولار، وهي آلية متميزة لتنمية الصادرات، وآلية متميزة لتنويع مصادر المواد ‏الخام ومستلزمات الإنتاج، تستطيع أن تخفض أسعار السلع في مصر، وهو ما تسعى إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن ترشيد الأسعار من خلال خفض ‏التكاليف، وفي نفس الوقت فهي فرصة ممتازة لتنمية الصادرات، كون ‏‏23% من صادرات بيلاروسيا من خلال البورصة السلعية والاستثمارات فيها ‏محدودة.

كان قد شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور سيرجي راتشكوف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي"، وشركة "سيلينجرو بروم"، وهى إحدى الشركات الرائدة بجمهورية بيلاروسيا في مجال إنتاج وتصنيع الصوامع ومخازن الغلال، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الاستراتيجية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات في المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث يهدف هذا التعاون إلى تكوين شراكة بين شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي" وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "سيلينجرو بروم" البيلاروسية لتصنيع وإنتاج الصوامع ومخازن الغلال لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير خارجيا.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية توقيع هذا البروتوكول لتحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح، من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التي تضمن حفظا وتداولا آمنا ومجديا للحبوب، مثمنا المجهود الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في موضوعات التعاون المشترك مع وزارة التموين، والذي يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

من جانبه، أكد "Sergy N.Us" المدير التنفيذي لشركة "سيلينجرو بروم" على أهمية التعاون مع شركات الإنتاج الحربي، مشيدا بالإمكانيات التكنولوجية والفنية والبحثية والتدريبية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، الأمر الذي دعا إلى رغبة "سيلينجرو بروم" في التعاون مع "الإنتاج الحربي"، مؤكدا ثقته في نجاح هذا التعاون لتنفيذ صوامع غلال القمح الضخمة، خاصة بعد نجاح تجربة شركة "ماز" البيلاروسية المتخصصة في إنتاج الشاحنات بالتعاون مع "مصنع 999 الحربى"، مشيرا إلى مناخ الاستثمار الجاذب الذي تتمتع به مصر حاليا ما يجعلها البوابة الرئيسية للأسواق العربية والإفريقية.