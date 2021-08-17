أبرزها التدخين وقضم الأظافر.. عادات سيئة تضر بأسنانك احذرها

يسعى العديد من الأشخاص للاهتمام بأسنانهم وصحتها، وذلك من خلال تجنب العديد من الأمور حتى لا تسبب تدمير الأسنان فيما بعد.

وترصد «الدستور»، بعض من هذه العادات التى عليك تجنبها وفقًا لـ الدكتور إيلمار باباييف، إخصائي جراحة الأسنان، كالتالي:

التدخين ومدى ضرره على الأسنان

التدخين لا يضر بصحتك العامة فحسب، بل يضر أسنانك أيضا، فالأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة باللويحات البكتيرية التي تسبب أمراض اللثة، ويقلل التدخين أيضا من تدفق الدم إلى اللثة، ما يمنع التئام الفم، وبصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بالأمراض، يمكن أن يسبب التدخين أيضا رائحة الفم الكريهة ويصبّغ الأسنان.

عادة مضغ التلج

هناك أشخاص يعتادون على مضغ التلج بصورة كبيرة هذا يسبب تشقق الأسنان وكسرها، وهذا الضرر لا رجعة فيه، واعتمادا على شدة التشقق أو الكسر، قد يتطلب الأمر حشوا مركبا أو تاجا، أو فقدان السن تماما.

القوة في تنظيف الأسنان

يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أحد أهم الطرق للحفاظ على صحة الفم، لكن تنظيف الأسنان بقوة مفرطة يمكن أن يتسبب في تلف أسنانك ولثتك، ويمكن أيضا أن يتسبب التنظيف الشديد للفرشاة في انحسار اللثة أو دفعها بعيدًا عن الأسنان، ويكشف هذا عن جذور الأسنان، ما قد يؤدي أيضا إلى الحساسية ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

الضرر بالأسنان خلال النوم

هناك البعض منا يتعرض خلال النوم لما يسمى بظاهرة “ طحن الأسنان خلال النوم” ولا يدركون أنهم يفعلون ذلك، ويمكن أن يؤدي طحن الأسنان إلى تآكلها ويزيد من خطر حدوث تسوس الأسنان والكسور، وتشمل العلامات التي تدل على صرير الأسنان في الليل: الاستيقاظ مع ألم في الفك أو صداع خفيف، وتلف في الخدين من الداخل، ما قد يشير إلى أنك تعض أثناء نومك، ولتقليل الضرر، ارتد جهازا طبيا بلاستيكيا يحمي الأسنان خلال النوم ليلا.

قضم الأظافر

كما يعد قضم الأظافر يمكن أن يكسر الأسنان ويسبب تشققها ويمكن إصلاح هذه الكسور بالربط المركب، والذي يتضمن وضع الراتنج في الكسور لإصلاحها. ومع ذلك، إذا استمرت العادة، يمكن أن ينكسر الترابط المركب ويتشقق أيضا، كما يمكن أن يؤدي استخدام الأسنان لفتح كيس من رقائق البطاطس أو إزالة غطاء القلم إلى إتلاف أسنانك عن طريق قطعها أو كسرها.