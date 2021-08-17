الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1301 قضية تموينية خلال 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة؛ لضبط كافة المخالفات ومراقبة الأسواق وفرض الجودة؛ وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

أسفرت جهود الإدارة – خلال 24 ساعة- عن ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة بينهم ضبط 3 أطنان "كبدة مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وضبط 2٫12 طن "رنجة - سجق" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 9٫5 طن زيت طعام “منتج نهائي بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط 1250 عبوة فارغة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بمحافظة القليوبية. 

كما تم ضبط 16٫96 طن بن وبن خام "منتج نهائي" ومستلزمات إنتاج بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط 3.3 طن “أرز أبيض” بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة. 

وقامت القوات بضبط 2.3 طن سكر حر بدون مستندات، و10000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة مركز لتعبئة للسلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التموين 24 ساعة قضية تموينية وزارة الداخلية قضية تموينية متنوعة الغش والتدليس

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وائل لطفي

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