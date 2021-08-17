10 أخطاء كارثية.. لماذا فشل نهج أمريكا لمدة 20 عامًا في أفغانستان؟

لم تفاجئ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، الخبراء الذين راقبوا التدخل الأمريكي على مدار الـ20 عامًا الماضية.

وأكد الخبراء وفقا لراديو "إن بي آر" الأمريكي أن هناك أسباب تلخص فشل النهج الأمريكي في أفغانستان أبرزها:

أولا: أهداف الولايات المتحدة غالبًا ما كانت غير عملية من الناحية التشغيلية أو غير متماسكة من الناحية المفاهيمية.

ثانيا: فشلت واشنطن في اجتثاث الفساد رغم تحفيز الاقتصاد عن طريق ضخ مليارات الدولارات فيه.

ثالثا: واشنطن أعلنت أنها تمنح قوات الأمن الأفغانية ميزة تنافسية ضد طالبان، ولكنها اقتصرت فقط على المعدات ولم تعطهم المهارات التي يمكن أن تحافظ عليها بعد رحيل الولايات المتحدة.

رابعا: أيا كانت الفوائد التي حصلت عليها الولايات المتحدة من حربها في أفغانستان إلا أن هذه المكاسب ليست مستدامة، كما أنها ليست كافية لتبرير 145 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة لتمويل إعادة الإعمار بما في ذلك 83 مليار دولار لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية التي لم تقدم مقاومة تذكر مع سيطرة طالبان.

خامسا: تغير أهداف الحكومة الأمريكية واستراتيجيتها بشكل متكرر في خلال تواجدها في أفغانستان

سادسا: قللت الحكومة الأمريكية باستمرار من مقدار الوقت المطلوب لإعادة بناء أفغانستان، ووضعت جداول زمنية وتوقعات غير واقعية أعطت الأولوية للإنفاق بسرعة، وزادت هذه الاختيارات من الفساد وقللت من فعالية البرامج.

سابعا: العديد من المؤسسات ومشاريع البنية التحتية التي بنتها الولايات المتحدة لم تكن مستدامة.

ثامنا: استمرار انعدام الأمن أدى إلى تقويض جهود إعادة الإعمار الأمريكي في أفغانستان بشدة.

تاسعا: لم تفهم الحكومة الأمريكية السياق الأفغاني، وبالتالي فشلت في تكييف جهودها وفقًا لذلك

عاشرا: فشلت واشنطن في المراقبة والتقييم حيث أن نادرًا ما أجرت الوكالات الحكومية الأمريكية عمليات رصد وتقييم كافية لفهم تأثير جهودها.