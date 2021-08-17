«أدبي» 70%.. وزير التعليم يعلن نسب النجاح في الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 هذا العام بلغت 74 %، ولعلمي علوم 76 %، وعلمي رياضه 76%، بينما بلغت بالشعبة الأدبية 70%.

مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن داخل وزارة التربية والتعليم، بحضور كلأ من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وأضاف شوقي، أن الأسئلة الجديدة معيارية موضوعه بشكل علمي، ولذلك تم بناء بنوك أسئلة بمواصفات عالمية للمرحلة الثانوية، مؤكدًا أن الامتحان النهائي كان الرابع بعد 3 امتحانات تجريبية.

وأكمل، أنه تم تعميق استخدام التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، إذ أن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل بنك المعرفة وحصص مصر للتعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم، واستخدمها عدد هائل من الطلاب.

حجب نتيجة الثانوية العامة 2021

وكان أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بحجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لطالبين أبناء عضو مجلس نواب عن دائرة أبو كبير بالشرقية لتسريبهما ونشرهما نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهما على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.