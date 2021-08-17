الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١| نتائج الصف الثالث الثانوي بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ جميع نتائج علمي و أدبي بالدرجات من أهم ما يبحث عنه جميع أولياء أمور الطلاب، وتوفر جريدة الدستور نتائج الصف الثالث الثانوي بالدرجات لتكون متوفرة في أسرع وقت ممكن بين أيدي الطلاب، نظرًا لضغط البحث عنها في وقت واحد، الأمر الذي يدفعنا لتقديم خدمة توفير النتيجة برابط مباشر وسريع.

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١

النتيجة يترقبها جميع طلاب الصف الثالث الثانوي حيث يتم إعلانها رسميا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، والإعلان عنها في مؤتمر صحفي، لتكون متاحة على الدستور من خلال الرابط التالي: https://natega.dostor.org/ وعلى العديد من المواقع الإلكترونية، والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي بالاسم فقط 2021

أكد وزير التربية والتعليم "طارق شوقي"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف تكون متاحة بالمجموع الكلي وبدرجات المواد، على العديد من المواقع المصرية الاخبارية، بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي على أن يتم توافرها بعد ثلاث ساعات، في نفس اليوم على رابط وزارة التربية، من أجل الاستعلام عن تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، ودرجات المواد وترتيب الطالب/ة العام وكذلك توضيح الترتيب في كل مادة من مواد المرحلة.

خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021


يبحث عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية والأدبية عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 الدور الأول.

  • يمكن الاستعلام عن نتيجة هذا العام عبر الرابط https://natega.dostor.orgوعبر الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم بعد ثلاث ساعات من إعلانها وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم ومن خلال لينك موقع  بوابة الثانوية العامة والتي يكون متاح عليها الخدمات الأساسية للمرحلة الثانوية.
  • يجب إدخال رقم الجلوس وكتابة الاسم كامل كما هو مسجل في البطاقة الخاصة بالطالب/ة.

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الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة، هذا العام تمت وسط إجراءات احترازية مشددة، أثناء دخول الطلاب وأثناء تواجدهم وسط اللجان وقت تأدية الامتحانات.

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