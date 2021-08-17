الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: 74% نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي المنقضي 74%.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 المنعقد حاليا، إن نتيجة الصف الثالث الثانوي المعلنة وفق نظام التعليم الجديد.

وتابع وزير التعليم، إن العام الدراسي 2021، كان عاما خاصا جدا ودفعة تاريخية نظرا لأزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن التطوير في المرحلة الثانوية بدأ في 2017، وكان محوره استحداث تقييم جديد لقياس مهارات التعلم.

وأضاف أن الأسئلة الجديدة بامتحانات الثانوية العامة 2021 معيارية موضوعة بشكل علمي، ولذلك تم بناء بنوك أسئلة بمواصفات عالمية للمرحلة الثانوية، مؤكدًا أن الامتحان النهائي كان الرابع بعد 3 امتحانات تجريبية.

 

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link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

 

وأكمل، أنه تم تعميق استخدام التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، واستطاعت الوزارة بناء مصادر تعلم إضافية مثل بنك المعرفة وحصص مصر للتعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم، واستخدمها عدد هائل من الطلاب.

 

مجموع الاول على نتيجة الثانوية العامة 2021

 

وفي وقت سابق، قال وزير التعليم، إن نسب النجاح المنتشرة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، وأن الأول على حاصل على 70%، ليست حقيقية.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن من يروج تلك الأرقام لا يعلم شيئا، وسنرى في المؤتمر الصحفي المقرر اليوم، تفاصيل الدرجات ومؤشرات التنسيق والمجاميع هذا العام.

نتيجة الثانوية العامة 2021 نتيجة الصف الثالث الثانوي وزير التربية والتعليم مجموع الاول على نتيجة الثانوية العامة 2021 نسب النجاح

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وائل لطفي

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