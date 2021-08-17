ظهرت الآن عبر الدستور.. نتيجة الثانوية العامة 2021

ينتظر مئات الآلاف من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ووسط مؤشرات وتصريحات لمصادر مسئولة حول تراجع مجاميع الثانوية العامة، يترقب طلاب المرحلة الثنوية إعلان أوائل الثانوية العامة 2021 لمعرفة المجاميع الخاصة بالأوائل خاصة في ظل وجود تصريحات مسئولة بعدم حصول أي طالب على نسبة 100% .

نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى: "مفيش حد هيقفل الامتحان بالكامل ولو الشريحة العالية حلت بين 40 و 50 سؤال فنحن نعمل بالنسبة والتناسب ونقارن الطلاب بعضهم البعض فمن الممكن أن يكون الأول على الدفعة حاصل على 80% في هذه الحالة الطالب الذى حصل على 77% يكون طالب شاطر جدا بالمقاييس الجديدة، كما أن التنسيق يستجيب بالنتائج فلو ان الأول حصل على 80% فتقبل كليات الطب من 80% وهكذا "

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

ويوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر رابطه الخاص الذي يمكنكم الدخول من خلال ((الضغط هنا)) عن طريق تسجيل الاسم ورقم جلوس الطالب.

سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ٢٠٢١ أولاً، وبعدها سيمكن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن كل ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية عن أوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة إطلاقا.