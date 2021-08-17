الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ظهور بقعة سولار بنهر النيل في أسوان ووقف تشغيل مرشحات مياه أبو الريش

بقعة سولار بنهر النيل
بقعة سولار بنهر النيل

ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة أسوان بشأن رصد المسطحات المائية، لبقعة سولار بمجرى نهر النيل مجهولة المصدر بطول 1.5 كم وبعرض 50 مترًا في المسافة الممتدة من أمام مقر المسطحات المائية وحتى موقف الأقاليم.

وفور ورود بلاغ للواء أشرف عطية محافظ أسوان، من غرفة عمليات المحافظة بشأن رصد المسطحات المائية لبقعة سولار بمجرى نهر النيل مجهولة المصدر بطول 1.5 كم، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بوقف تشغيل مرشحات المياه ببهاريف وأبو الريش لحين قيام الجهات المختصة وهى البيئة وحماية النيل والمسطحات بتفتيت بقعة السولار وشفطها ، وخاصة في ظل شدة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار محافظ أسوان  إلى أنه خلال ساعتين فقط سيتم إعادة تشغيل المرشحات وتدفق مياه الشرب مرة أخرى لقرى بهاريف وأبو الريش وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

أسوان نهر النيل مياه الشرب سولار غرفة عمليات وقف محافظة أسوان اللواء أشرف عطية المسطحات المائية موقف الأقاليم مجهولة المصدر

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