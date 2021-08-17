ظهور بقعة سولار بنهر النيل في أسوان ووقف تشغيل مرشحات مياه أبو الريش

ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة أسوان بشأن رصد المسطحات المائية، لبقعة سولار بمجرى نهر النيل مجهولة المصدر بطول 1.5 كم وبعرض 50 مترًا في المسافة الممتدة من أمام مقر المسطحات المائية وحتى موقف الأقاليم.

وفور ورود بلاغ للواء أشرف عطية محافظ أسوان، من غرفة عمليات المحافظة بشأن رصد المسطحات المائية لبقعة سولار بمجرى نهر النيل مجهولة المصدر بطول 1.5 كم، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بوقف تشغيل مرشحات المياه ببهاريف وأبو الريش لحين قيام الجهات المختصة وهى البيئة وحماية النيل والمسطحات بتفتيت بقعة السولار وشفطها ، وخاصة في ظل شدة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه خلال ساعتين فقط سيتم إعادة تشغيل المرشحات وتدفق مياه الشرب مرة أخرى لقرى بهاريف وأبو الريش وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.