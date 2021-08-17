الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سجل 8.100 جنيه للطن.. ارتفاع أسعار السكر اليوم

السكر الأبيض
السكر الأبيض

ارتفعت أسعار السكر الأبيض في السوق المحلي المصري، اليوم الثلاثاء، بينما استقرت أسعار النشا الغذائي والجلوكوز، فيما ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، كما ارتفعت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء.

وشهد سعر السكر الأبيض استقرارًا في السوق المحلي اليوم، حيث سجل نحو 8,100 جنيهًا للطن، بارتفاع نحو 100 جنيهًا عن أسعار أمس الإثنين، بينما استقر سعر الجلوكوز ليسجل 8,500 جنيهًا، واستقر أيضًا سعر النشا الغذائي ليسجل 8,700 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر السكر للمستهلك ما بين 7.75 إلى 9.50 جنيهًا للكيلو:

سكر 9.95 جنيهًا للكيلو.

سكر فاخر 9.95 جنيهًا للكيلو.

سكر كيلو 7.75 جنيهًا للكيلو.

وشهد عقد أكتوبر للسكر الخام ارتفاعًا في الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، حيث سجل 20.10 سنت للرطل، بارتفاع قدره 0.07 سنتًا، وبنسبة ارتفاع 0.35%، كما ارتفعت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن للسلع في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، ليسجل عقد تداول شهر أكتوبر ارتفاعًا بمقدار 1.80 دولارًا عند 498.10 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع 0.36%.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد نفت ما انتشر من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، وأن هناك استقراراً في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة.

وشدد على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وأن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر، بعد أن كانت تستورد السكر من الخارج.

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