الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: عقوبات السيارات «كريهة الرائحة» غير صحيحة

اللواء يحيي كدواني
اللواء يحيي كدواني

قال اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما أثير مؤخرًا حول تطبيق عقوبات بشأن انبعاث روائح كريهة من السيارات أو تحديد السرعات بـ80 كيلو متر للطرق السريعة غير صحيح، موضحا أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لم يذكر إطلاقًا انبعاث روائح أو تحديد السرعات ولكنه عبارة عن تعديل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

 وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة بحثت المشروع وصاغت تقريرها بشأنه وأرسلته للجنة العامة تمهيدًا لطرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلا أن الحكومة سحبته ليتم تضمين كافة التعديلات به، ثم تقدمت الحكومة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني  بإضافة 3 مواد لقانون المرور خاصة بالمنظومة الإلكترونية والشريحة المدمجة " الملصق الإلكتروني" وهي ما تم إقرارها.

 ولفت كدواني، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي طالبت بتعديل عدة مواد في مشروع الحكومة لتقليل العقوبات والغرامات والرسوم، مشددًا على أن القانون الجديد سيكون متكاملًا، حيث تضمن المشروع الذي تقدمت به الحكومة وسحبته 96 مادة تتضمن تطوير لمنظومة المرور في مصر لتضاهي مثيلاتها في كل دول العالم ولتتماشى مع الطفرة التى حققتها الدولة في الطرق والكباري والمحاور المرورية الجديدة ضمن المشروع القومي للطرق.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول إقرار عقوبات جديدة في قانون المرور حول تحديد السرعات وتغريم السيارات التى تنبعث منها روائح كريهة، لغطًا في الشارع المصري ، فيما نفت وزارة الداخلية هذا المنشور.

يذكر أن الحكومة سبق وتقدمت بعدة تعديلات على قانون المرور وبحثتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأضافت  بعض التعديلات عليها كتقليل الغرامات والعقوبات والرسوم المقررة بالمشروع، كما أوصت لجنة الدفاع بتأجيل تطبيقه لمدة عامين لحين تهيئة الأوضاع والإمكانيات لتناسب تطبيق منظومة المرور الإلكترونية حيث لن يكون هناك تدخلًا للعنصر البشري فيها، إلا أن الحكومة سحبته لتنقيحه. 

المخالفات في قانون المرور الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الملصق رواد مواقع التواصل المنظومة الإلكترونية عقوبات جديدة عقوبا الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد الاول قانون المرور اللواء يحيي كدواني

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