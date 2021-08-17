الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجيزة تدفع بـ13 سيارة لشفط مياه تسريب خط شارع جامعة الدول العربية

عربات شفط المياة
عربات شفط المياة

أكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بحدوث تسرب بخط مياه قطر 600 مم تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان أسفل محور الملك سلمان، الأمر الذي يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق الدقي والعجوزة والكيت كات وبعض أجزاء من شارع جامعه الدول وشارع السودان.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن التسرب ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح تسرب لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بقطع المياه.

وقال إنه تم الدفع بـ١٣ سيارة شفط مياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاري سحب المياه بالكامل للبدء فى أعمال الحفر والإصلاح وذلك بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.

وشدد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء. 

ونوه إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وفرت عددا من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة لتلبية أي احتياجات أخرى للمواطنين من المياه في أي منطقة متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ١٢٥ وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.

شركة مياه الشرب خط مياه شارع جامعة الدول العربية شارع السوادان محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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