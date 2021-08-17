القبض على سيدة وزوجها سرقا مليوني جنيه من شقة في منطقة قصر النيل

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على سيدة وزوجها لسرقتهما مبلغ مالي تجاوز الـ2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة قصر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد اكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة، زوجها "له معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة.

وعقب ذلك توجهت صحبة زوجها للشقة واستوليا على المبلغ المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط "مبالغ مالية، عقد شراء عقار سكنى" بحوزة نجل عم المتهم الثانى سائق، مقيم بمحافظة الجيزة بمسكنه.

كما تم ضبط جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية ، عقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمين، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.