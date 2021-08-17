ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 200 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 من العناصر الإجرامية في محافظة الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط «ثلاثة من العناصر الإجرامية» تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم.

وضبط بحوزتهم «200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول»، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1٫400٫000– واحد مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.