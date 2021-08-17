الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يضبط 183 قطعة سلاح و257 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 150 متهما، تنفيذ 83545 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: جرى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 243 قضية مخدرات، بإجمالي 257 متهما، وضبط 64 متهما هاربا، و24 متهما بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 336 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 25546 مخالفة مرورية متنوعة.

كما جرى فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قطعة سلاح ناري قطاع الأمن العام التشكيلات العصابية سائقي السيارات المواد المخدرة

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