8 وفيات و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 300 ألف و581 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية - شفاء 220 حالة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 288 ألفا و 922 حالة بنسبة تصل إلى 96.1 %، بالإضافة لتسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4007 حالات بنسبة 1.3 %.

وكانت أعلنت السلطات الصحية بسلطنة عمان، الإثنين، أنها قررت تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين للسلطنة من العراق وإيران، ويشمل ذلك المواطنين العمانيين القادمين من الدولتين، ابتداءً من غد الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك يأتي في إطار متابعة اللجنة العليا بسلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وطبقا لتقارير الترصد الوبائي على المستوى العالمي.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى التقارير التي أظهرت تفشيًا خطيرًا للمرض وارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات في بعض الدول والتي تزداد خطورته وتأثيراته على الصحة العامة يومًا بعد يوم، لا سيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحوّرة فيها والمرتبطة بالسفر، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع من هذا المرض وحفظًا لقدرات النظام الصحي والعاملين به على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.