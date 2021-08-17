كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار مساعدات إنسانية لدولة هايتي

أعلنت كوريا الجنوبية عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى دولة هايتي التي تعرضت الأسبوع الماضي إلى زلزال مدمر أدى إلى سقوط آلاف القتلى والمصابين .

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن الحكومة الكورية تأمل في أن يساعد دعمها سكان هايتي الذين يعانون من آثار الزلزال.

وكانت أعلنت وكالة الحماية المدنية في هاييتي ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب البلاد وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر، إلى 1419 قتيلا على الأقل وأكثر من 6 آلاف مصاب.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن الوكالة قولها ان الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن عاصفة زادت أوضاع الأشخاص النازحين جراء الزلزال سوءا، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجين لا تزال جارية.

وأضافت الوكالة أن الزلزال تسبب في تدمير أكثر من 37 ألف منزل.