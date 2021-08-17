ماليزيا تسجل 17 ألفا و631 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 ألفا و631 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ماليزيا منذ تفشي الفيروس إلى مليون و444 ألفا و270 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية على موقعها الإلكتروني.

وسجلت ولاية سينجالور أعلى حصيلة من الإصابات بـ5753 حالة تليها العاصمة الماليزية كوالالمبور بـ1765 حالة إصابة.

وبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في ماليزيا 12 ألفا و784 حالة وفاة عقب تسجيل 274 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ومن جانبه، كشف المدير العام لقطاع الصحة الماليزي، أن هناك 3 بالمئة فقط من بين حوالي 250 ألف شخص من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بماليزيا ممن حصلوا على اللقاح كاملا، أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال نور هشام في منشور له على موقع "فيسبوك"، إنه من بين 248 ألفًا و874 شخصا حصلوا على التطعيم كاملا ممن يعملون في قطاع الرعاية الصحية، تم اكتشاف 7599 (أي بنسبة 3.05 بالمئة) حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد الفحوصات الدورية التي أجرتها الوزارة.

وأضاف نور هشام، الذي نشر أيضا رسما بيانيا يوضح عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بين موظفي الرعاية الصحية الذين حصلوا على اللقاح كاملا، خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 13 أغسطس، أن "اللقاح يقلل فقط من حدة المرض ومن أعداد الوفيات، ولا يؤدي إلى تقليل معدل الخطورة أو الوفيات إلى الصفر، حيث أنه ليس هناك لقاح فعال بنسبة 100 بالمئة".