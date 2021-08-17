الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دفاع النواب» تكشف حقيقة مناقشة عقوبات قانون المرور الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نفى النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما تردد عبر وسائل السوشيال ميديا، فيما يتعلق بتنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

وقال راضى فى بيان له اليوم، لم يتم مناقشة قانون المرور حتى الآن لا في لجنة الدفاع والأمن القومي وبالتالي لم يناقش في الجلسة العامة للبرلمان.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد من القوانين المهمة والتي سوف تحظى بمناقشات واسعة، خاصة أن هذا التشريع من القوانين الجماهيرية المهمة وحتى يخرج بصورة جيدة سواء في اللجنة أو في المناقشات العامة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، موضحاً أنه تم مناقشة تعديلات قانون المرور فيما يتعلق بالملصق الإلكتروني في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى.

وطالب النائب محمد عبد الرحمن راضى من الحكومة رصد مثل هذه الشائعات الخطيرة ومحاكمة من يقومون بترويجها عبر وسائل السوشيال ميديا، مؤكداً ضرورة التصدى وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مروجى الشائعات والأكاذيب.

النائب محمد عبدالرحمن راضي لجنة الدفاع والأمن القومي قانون المرور الجديد العقوبات المقررة في قانون المرور قانون المرور

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