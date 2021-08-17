الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

رابط إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نتيجة التنسيق الإلكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على الموقع الإلكتروني، ويمكن لأولياء الأمور الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي والبحث بالرقم القومى الخاص بالطفل المسجل، مع اتباع التعليمات من خلال الرسالة التي تظهر، والتوجّه إلى الجهات المعنية لاستيفاء الملفات واستكمال عمليات القيد بالمعاهد الأزهرية.

للاستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اضغط هنا 

https://azhar.gov.eg/tnsek/Result.aspx?fbclid=IwAR0xgIRbcAm2EH7dLlk7zAwnFb76V5gpJ2S6U9lJBUWEWro6cvx3Lz0gxlw

كان الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كشف فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، ويستمر لمدة شهر في 198 مكتبًا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيًا.

 وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأحد الماضي، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.

 وأوضح أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا و241 طالبة.

 ووجَّه وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر التهنئة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين، وطالبهم بالاستمرار في التفوق والنجاح، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الدراسية القادمة في جميع التخصصات والكليات والمعاهد التي سيلتحقون بها، ليرسموا مستقبلًا مشرقًا لهذا الوطن ويحققوا نهضة وتقدمًا بين الأمم. 

وكان فضيلة الإمام الأكبر هنأ أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشعب المختلفة للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م، على مستوى الجمهورية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، السبت الماضي.

قطاع المعاهد الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رياض الاطفال الصف الأول الابتدائي بوابة الأزهر

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