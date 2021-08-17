الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جورجيا تسجل 6208 إصابات جديدة و47 وفاة بكورونا

كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا

سجّلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، 6 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 490 ألفا و462 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجورجية - على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 47 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و483 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 429 ألفا و190 متعافيا.

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