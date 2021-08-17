جورجيا تسجل 6208 إصابات جديدة و47 وفاة بكورونا

سجّلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، 6 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 490 ألفا و462 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجورجية - على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 47 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و483 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 429 ألفا و190 متعافيا.