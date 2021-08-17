وزير قطاع الأعمال يزور شركة «شيني» لمتابعة إطلاق نظام «ERP»

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تفقد خلالها تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP".، بعد إطلاقه رسميًا.

وتحدث الوزير - بحسب بيان - مع مستخدمي النظام في الشركة، وتابع تطبيقه في مختلف القطاعات، كما استعرض نظم تخطيط ومتابعة الإنتاج ومخرجاتها من النظام وتكاملها مع مختلف إدارات الشركة. كذلك تفقد كيفية التعامل مع النظام في إدارة المبيعات المركزية ومبيعات الفروع.

وفي إدارة المشتريات، تابع الوزير إدخالات ودورات العمل فعليا وعلى أرض الواقع، وتتبع إدخال المعاملات من إدارات مختلفة وآثارها في الإدارات الأخرى كنظام متكامل.

وتفقد "توفيق" باقي الإدارات ومنها المشتريات والمخازن وشؤون العاملين ومراقبة الجودة، ووجه بضرورة استمرار التطوير واستغلال الإمكانات التكنولوجية لخدمة مختلف أوجه نشاط الشركة.

جدير بالذكر أن شركة "شيني" بدأت مرحلة الإطلاق بإدخال بيانات أشهر سابقة مع تصحيح أي ممارسات خاطئة كانت تحدث في هذه الفترة ومطابقة المخرجات بالشكل الجديد ومراجعتها مع النظام اليدوي، ثم بدأت التفعيل الكامل للنظام بشكل لحظي وللاستفادة من تطبيق نظم دورات تدفق العمل والرقابة الحديثة، ما يمنع أي ممارسات خاطئة ويوفر بشكل لحظي البيانات بدقة مما يساعد على اتخاذ القرارات بشكل سريع وفعال.

يشار أيضًا إلى أن شركة "شيني" تأتي ضمن شركات المرحلة الأولى المطبق بها مشروع "ERP" الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام في نحو 63 شركة ما بين تابعة وقابضة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية وتكنولوجيا شركتي مايكروسوفت وساب، بالإضافة إلى متكاملي الخدمة شركات فايبر مصر وآتوس ووادي النيل.